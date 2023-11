Energia: Calenda, su mercato tutelato da Pd strumentalizzazione inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "La posizione del Pd sul mercato tutelato è una strumentalizzazione inaccettabile. La fine del mercato tutelato è una riforma del Pnrr votata anche dal Pd e prevista da Draghi". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda. "Fare opposizione così non porta a nulla. Non siamo il Collettivo di un liceo del centro storico. Insieme al generico no della Schlein al nucleare si conferma che il Pd non ha una linea di governo. Invocazioni generiche green e denuncia delle lobby. Praticamente i Cinque stelle vecchia maniera", conclude. (Rin)