Fvg: vicepresidente riceve console tunisino, rinnovata amicizia tra regione e Tunisia

- Il rapporto che lega l’Italia alla Tunisia, oltre che di carattere commerciale ed economico, deve essere soprattutto culturale, mettendo in relazione popolazioni che si affacciano entrambe al Mediterraneo. Lo ha detto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che oggi ha accolto nel Palazzo della Regione a Trieste il console generale della Repubblica Tunisina, Nasreddine Boubakri. Una visita, ha detto Anzil, che “ha rinnovato la tradizionale amicizia fra la nostra regione e il Paese magrebino. Sono numerosi i progetti che negli ultimi anni sono stati implementati nei settori della cooperazione internazionale e della cultura. Senza dimenticare che continuano a essere particolarmente proficui gli scambi commerciali fra il Friuli Venezia Giulia e lo Stato più settentrionale dell'Africa. La comunità tunisina in Friuli Venezia Giulia conta solo 1.200 residenti ma si tratta di una presenza storica per il nostro territorio”. Nel corso del colloquio, Anzil e Boubakri si sono soffermati in particolare sulle potenzialità turistiche del Friuli Venezia Giulia e della Tunisia. Fra gli obiettivi del console generale anche il progetto di un gemellaggio fra Trieste e Hammamet. (Frt)