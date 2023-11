Cina: Stoltenberg, ciò che fa Pechino è importante per sicurezza Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che fa la Cina è importante per la sicurezza degli alleati della Nato. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della conferenza stampa al termine del primo giorno di riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza Atlantica, a Bruxelles. "La Cina si trova in Asia e non ha confini di terra con gli alleati della Nato, ma ciò che la Cina fa è importante per la nostra sicurezza. Vediamo che la Cina sta modernizzando pesantemente le sue forze armate, vediamo il modo in cui sta esercitando pressioni sui Paesi vicini e altri Stati, non da ultimo nel Mar Cinese Meridionale. Vediamo il disprezzo della Cina per i diritti umani. Naturalmente, tutto questo è importante per la nostra sicurezza", ha detto. "Riconoscerlo è qualcosa che la Nato non ha fatto prima, ma oggi gli alleati sono d'accordo su questo punto", ha aggiunto. Devo anche sottolineare che la Nato rimarrà un'alleanza regionale tra Nord America ed Europa, ma questa regione deve affrontare minacce e sfide globali. E una delle sfide che dobbiamo affrontare sono le conseguenze sulla sicurezza del comportamento della Cina, che lavora sempre più a stretto contatto con la Russia. Quindi molte delle cose che facciamo sono rilevanti per affrontare le sfide poste dalla Cina", ha concluso. (Beb)