Torino: Gallina (Camera commercio) su Città aerospazio, creerà formazione e lavoro

- Come Camera di commercio di Torino abbiamo creduto e investito fin dal primo giorno nella realizzazione della Città dell’Aerospazio: un’area tutta dedicata al dialogo tra grandi player, pmi, start-up, atenei e ricercatori per una filiera strategica del territorio, che già oggi conta 450 imprese e dà lavoro a oltre 35 mila addetti. Lo ha affermato il presidente di Camera di commercio di Torino Dario Gallina a margine della posa della prima pietra della Città dell'aerospazio. "Ma lo sviluppo e l’innovazione che nasceranno qui saranno presto motivo di crescita anche per altre nostre filiere strategiche in un’ottica di trasversalità e interscambio tecnologico. Creerà formazione, giovani preparati per questo settore, darà la possibilità alle imprese di prendere commesse internazionali e fare crescita economica. Soprattutto in questo territorio che ha una forte vocazione manifatturiera e meccatronica sull'aerospazio e su altri settori industriali. Il museo dell'Aerospazio potrebbe essere uno dei tasselli in grado di creare quella consapevolezza e popolarità, già presente, ma che potrebbe essere più forte anche qui in città con una vocazione turistica”, ha concluso Gallina.(Rpi)