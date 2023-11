Expo 2030: Tagliavanti, siamo delusi, ora guardiamo al Giubileo con rinnovata fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo delusi e rammaricati, inutile nasconderlo. Con la mancata aggiudicazione di Expo 2030 decisa poco fa, a Parigi, dai delegati del Bureau international des expositions sfuma, per Roma, un’occasione unica di rilancio, specie in termini economici e di relazioni internazionali. Una perdita per la Capitale e per l’intero Paese purtroppo, ma non abbiamo rimpianti". Lo dichiara in una nota il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Si è lavorato tutti insieme molto seriamente – Governo centrale, Istituzioni territoriali e sistema imprenditoriale – senza badare a interessi di parte, presentando un progetto ambizioso e credibile che aveva nell’inclusione, nella sostenibilità e nell’innovazione i suoi pilastri fondamentali - aggiunge Tagliavanti -. Purtroppo, la maggioranza dei delegati del Bie ha deciso diversamente, a favore di Riad. Ora bisogna guardare avanti con rinnovata fiducia e voglia di fare perché un altro grande evento internazionale è ormai alle porte: il Giubileo del 2025, un evento che si terrà a Roma e che appartiene a tutto il mondo”.(Com)