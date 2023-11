Cultura: a Roma proroga al 30 novembre per iscrizione a corsi musica a costo agevolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato prorogato fino al 30 novembre il termine per le domande di iscrizione ai corsi di musica a prezzi agevolati. L'iniziativa di Roma Capitale vuole sostenere i giovani tra i 6 e i 16 anni nell'apprendimento della musica e nello studio di uno strumento musicale. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. Il bando pubblicato sulle pagine del portale www.comune.roma.it è indirizzato ai nuclei familiari economicamente più fragili e grazie allo stanziamento di un contributo complessivo di 600mila euro di Roma Capitale il costo definitivo per i beneficiari potrà arrivare a essere mediamente il 20 per cento del costo complessivo del corso, con un abbattimento del costo per le famiglie dell'80 per cento. (segue) (Com)