Cultura: a Roma proroga al 30 novembre per iscrizione a corsi musica a costo agevolato (2)

- Gli interessati possono aderire fino alle 24 del 30 novembre compilando la domanda, esclusivamente online, e scegliendo una scuola tra quelle convenzionate e il tipo di corso. Le ragazze e i ragazzi romani che vorranno avvicinarsi per la prima volta alla musica potranno così scegliere uno tra i corsi disponibili, tra pianoforte/tastiere, chitarra, basso elettrico, batteria/percussioni, flauto, clarinetto, sassofono, tromba, violino, violoncello e canto. I requisiti richiesti sono: l'età tra i 6 e i 16 anni dei ragazzi, la loro residenza a Roma, un indicatore familiare Isee fino a 25mila euro e la richiesta di iscrizione a un primo anno di corso. In base agli stanziamenti e alle disponibilità dei corsi verrà predisposta una graduatoria. Gli aventi diritto dovranno poi recarsi presso le scuole per iscriversi. (Com)