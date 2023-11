Germania: Scholz, orgoglioso di essere stato elogiato come idraulico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è detto “orgoglioso” di essere stato “elogiato” come “idraulico” dal presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz. Durante il dibattito sulla crisi di bilancio in Germania avvenuto oggi al Bundestag, il leader del principale partito di opposizione aveva criticato severamente il capo del governo federale, definendolo “un idraulico del potere” in grado di fornire soltanto risposte tecniche. Nel pomeriggio, Scholz ha replicato indirettamente a Merz affermando: “Sono un sostenitore dell'artigianato in Germania e penso di avere un certo parallelo con questo onorevole mestiere di idraulico, sono orgoglioso di questo elogio”. Intanto, il Partito socialdemocratico tedesco (Spd), di cui Scholz è esponente, ha ironicamente ringraziato Merz per il “complimento”. In un messaggio su X, la Spd ha sottolineato che “gli idraulici meritano tanto rispetto quanto i cancellieri” e ha aggiunto: “Che si tratti di gas, acqua, escrementi o qualsiasi altra situazione di crisi, non ci tiriamo indietro e agiamo quando le cose si bloccano”. (Geb)