Difesa: Slovenia, Sarec e Crosetto firmano accordo per acquisto 6 elicotteri AW139M Leonardo

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa sloveno Sarec e la controparte italiana Guido Crosetto hanno firmato una modifica all'accordo attuativo sulla cooperazione nel settore dell’aviazione tra i due rispettivi ministeri, che definisce l’acquisto di sei elicotteri multiruolo AW139M di Leonardo. Lo riporta un comunicato del ministero della Difesa della Slovenia. L'importo dell’accordo, dal valore complessivo di 188,3 milioni di euro, include anche il costo della certificazione da parte dell'Aeronautica militare italiana. Come viene sottolineato nella nota del dicastero sloveno, saranno forniti alle forze armate del Paese elicotteri all'avanguardia costruiti secondo i più recenti standard di sicurezza. L'elicottero multiruolo AW139M, si legge nel comunicato “è molto potente, veloce e spazioso, e può ospitare fino a 15 passeggeri”. “Tutti gli elicotteri avranno la possibilità di montare un modulo realizzato su misura per adattarsi agli strumenti e alle attrezzature delle equipe mediche. L’elicottero AW139M è particolarmente adatto ai compiti di ricerca e soccorso, compreso quello alpino. Allo stesso tempo è utile anche per le missioni antincendio, essendo capace di far cadere fino a 2000 litri di acqua alla volta”, ha inoltre spiegato il ministero della Difesa sloveno. Le esatte modalità di consegna degli elicotteri AW139M di Leonardo a Lubiana saranno stabilite all'inizio del prossimo anno. (Seb)