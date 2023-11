Immobiliare: la casa ideale, l'indagine della Camera di Commercio su abitazione tipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una panoramica sulle dimensioni e caratteristiche della domanda di abitazioni, utile per le strategie di promozione, intermediazione e realizzazione del prodotto abitativo romano. Una grande quantità di informazioni di rilievo per gli operatori del settore real estate e non solo. Questa in sintesi "La casa ideale a Roma - indagine sull’idea di abitazione delle famiglie romane" realizzata, con il sostegno della Camera di Commercio di Roma, da Tecnoborsa società per lo sviluppo del mercato immobiliare il cui azionariato è riconducibile in modo prevalente al sistema delle Camere di Commercio che gestisce anche la Borsa immobiliare di Roma. Intorno all’abitare infatti, si sviluppa un’ampia rete di interessi che spaziano dalla propensione all’investimento al desiderio di miglioramento residenziale, per giungere alle problematiche sociali. Tutti aspetti che confermano la centralità della casa nella vita quotidiana delle famiglie, nella struttura delle città e nell’economia del settore immobiliare. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)