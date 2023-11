Immobiliare: la casa ideale, l'indagine della Camera di Commercio su abitazione tipo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- L’indagine che è stata realizzata grazie al sostegno della Camera di Commercio di Roma e con la collaborazione di RuR (Rete urbana delle Rappresentanze) è stata presentata oggi presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Il lavoro approfondisce dunque la realtà locale, esplorando i sogni delle famiglie che hanno il privilegio di vivere a Roma, città unica al mondo, la più grande area urbana del Paese con un territorio che si sviluppa su una superficie complessiva pari alla somma delle nove più grandi città italiane ed una popolazione che arriva a superare quattro milioni e mezzo di persone, tra residenti, visitatori abituali, turisti. Uno strumento per contribuire ad un percorso di progettazione condivisa per una rigenerazione urbana che tenga conto dei bisogni di chi la città la vive e la rende produttiva e vera ogni giorno. In occasione dell’evento è stata distribuita copia dell’indagine disponibile anche in versione digitale, sul sito Tecnoborsa. (segue) (Com)