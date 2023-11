Immobiliare: la casa ideale, l'indagine della Camera di Commercio su abitazione tipo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Rapporto evidenzia da una parte il cambiamento della domanda, con il cittadino romano sempre più orientato verso un approccio e una condotta sostenibile che porta a scelte precise e conseguenze socio-ambientali - spiega il presidente Tecnoborsa Valter Giammaria - dall’altra, la necessità di un cambio di passo a livello di visione strategica dello sviluppo dei servizi cittadini. Si avverte il bisogno di azioni politiche incisive per gestire i temi dell’abitare, intercettando i bisogni e orientando lo sviluppo necessario. In sostanza, è importante passare all’azione". (Com)