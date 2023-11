Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa, tenutasi oggi a Palazzo Santa Lucia a Napoli, per presentare il corso "Hospitality on board" nell'ambito di un accordo tra la rete nazionale degli Its sul turismo e Itinere, brand di Elior group. (Ren)