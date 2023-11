Bosnia: Sarajevo, conferita a Riccardo Muti la cittadinanza onoraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso la Vijesnica della municipalità di Sarajevo, in coincidenza con la Giornata della statualità della Bosnia-Erzegovina, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Sarajevo al maestro Riccardo Muti, concessa come riconoscimento per l’alto impegno del maestro per la pace in Bosnia-Erzegovina. L’ambasciatore Marco Di Ruzza, ha sottolineato come il prestigioso riconoscimento suggelli lo straordinario legame affettivo, oltre che professionale, che intercorre tra il maestro e la città di Sarajevo. “Siamo molto orgogliosi – così l’ambasciatore – di aver contribuito ad organizzare il concerto di Riccardo Muti lo scorso 11 ottobre, celebrativo del centenario della Filarmonica di Sarajevo. L’evento ha rappresentato un prezioso dono per la popolazione sarajevese e più in generale per le relazioni culturali bilaterali. Il conferimento al maestro della cittadinanza onoraria di Sarajevo stabilisce l’ennesimo suggestivo ponte tra l’Italia e la Bosnia-Erzegovina, rinsaldandone ulteriormente lo splendido partenariato culturale”. (segue) (Res)