Decreto Energia: M5s, se persino Salvini è perplesso Meloni si faccia due domande

- "Invece di insistere con l'indegno scaricabarile messo in piedi stamattina dai parlamentari di Fratelli d'Italia, sullo stop del mercato tutelato Meloni dovrebbe iniziare a farsi due domande, se persino il suo vicepremier Salvini è perplesso, o meglio contrario. Il che è tutto dire, oltre alla conferma che le divisioni in maggioranza ormai sono la regola e non l'eccezione. Il discorso è semplice: tutti i paesi europei stanno mettendo a riparo famiglie e imprese dalle oscillazioni del costo dell'energia. Questo perché il quadro economico del Vecchio Continente si sta complicando e abbiamo due guerre in corso vicinissime, che impattano non poco sul mercato dell'energia". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Alessandra Todde e Enrico Cappelletti. "Almeno su questo fronte, il ministro Fitto doveva evitare di chinare il capo con l'Ue: a Bruxelles bisognava spiegare che non è questo il momento storico per togliere una così delicata tutela a quasi sei milioni di famiglie, praticamente più di un sesto degli abitanti del Paese - aggiungono i parlamentari -. Il governo non solo ha fatto spallucce in Europa, ma ha tergiversato per settimane riducendosi a dare la mazzata definitiva a queste famiglie fragili a un mese e poco più dalla scadenza. Informare i cittadini sulle insidie del mercato libero ora è impresa improba. Invece di puntare sempre il dito contro qualcun altro, forse non sarebbe più consono ogni tanto un mea culpa dalle parti di palazzo Chigi?".(Com)