Imprese: Garavaglia (FdI), Musei d'Impresa, imprenditori sono creatori di lavoro, di storia e di cultura

- Via libera, oggi in Consiglio Regionale della Lombardia, al Progetto di Legge sui Musei d'Impresa. Un provvedimento importante, mediante il quale la Regione non solo riconosce la rete museale, bensì conferma il convinto credo nella libertà economica e nella responsabilità sociale di chi mediante il lavoro promuove lo sviluppo. E la Lombardia, storicamente, è al fianco di chi fa impresa ogni giorno. Il Pdl 17 intende per museo di impresa "la raccolta e l'esposizione di oggetti, immagini, documenti, archivi, strumenti e macchinari, realizzate da imprese anche in aggregazione, associazioni, o per il tramite di loro fondazioni, mediante l'allestimento di locali accessibili al pubblico o la realizzazione di portali digitali". La Regione stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento stesso in raccordo con il sistema di riconoscimento regionale in materia culturale, inoltre promuove la rete culturale dei musei di impresa, le forme di collaborazione tra le imprese, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le associazioni di promozione territoriale, le associazioni di categoria e le istituzioni locali. Obiettivo del Pdl, inoltre, è quello di sostenere la realizzazione di nuovi allestimenti, anche digitali, assieme ai progetti di promozione, in Italia o all'estero, dell'attività dei musei di impresa presenti sul territorio regionale. "Fratelli d'Italia ha sostenuto e lavorato a questo Progetto di Legge. Siamo infatti un partito che non solo vanta tra i propri capisaldi la libertà economica e d'impresa, ma soprattutto il valore sociale degli imprenditori. Chi fa impresa è innovatore, genera ricchezza e lavoro, ma anche storia e cultura. Cultura che passa dal saper fare, dalla cura artigianale, dall'ingegno. In tutti i campi: cibo, moda, strumentazioni, motori, design, innovazione. I Musei d'Impresa non hanno ovviamente il compito di produrre, bensì di custodire e diffondere la coscienza dell'azienda e di tramandare l'evoluzione della società. Per questa ragione abbiamo sostenuto pienamente questo Progetto di Legge", dichiara il capogruppo di FDI Christian Garavaglia. (segue) (Com)