Imprese: Garavaglia (FdI), Musei d'Impresa, imprenditori sono creatori di lavoro, di storia e di cultura (2)

- "La finalità del Pdl è salvaguardare la cultura del lavoro e riconoscere quanto prodotto nei territori, che hanno sempre reso grande la nostra Regione caratterizzandola sotto l'egida della cultura del fare. Ringrazio infine la relatrice Silvia Scurati per aver accolto la nostra proposta di coinvolgere anche l'assessorato alla Cultura in questa partita", commenta il consigliere regionale di Fdi Anna Dotti, presidente della Commissione Settima (Cultura, Sport, Ricerca e Innovazione). "Questo Progetto di Legge è particolarmente prezioso, dal momento che riteniamo fosse necessario rafforzare tutti quegli elementi- in primis la cultura d'impresa- che hanno portato la Lombardia ad essere faro del sistema produttivo. La finalità del Pdl è salvaguardare la cultura del lavoro e riconoscere quanto prodotto nei territori, che hanno sempre reso grande la nostra Regione caratterizzandola sotto l'egida della cultura del fare", aggiunge il consigliere di Fdi Paola Bulbarelli. (Com)