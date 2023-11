Cina-Myanmar: Pechino, visita squadra navale a Yangon “normale scambio militare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Myanmar di una squadra navale della Cina è un’attività di “normale scambio militare” tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin nella conferenza stampa odierna. La 44ma taskforce di scorta navale cinese, giunta ieri a Yangon, sta effettuando una “visita amichevole” di quattro giorni, ha aggiunto il portavoce. Wang ha poi ribadito la posizione di Pechino “sul conflitto nel nord del Myanmar”. “La Cina segue da vicino il conflitto. Chiediamo alle parti interessate di cessare il fuoco il prima possibile, risolvere le controversie in modo pacifico attraverso il dialogo e la consultazione, evitare l’escalation della situazione e adottare misure efficaci per garantire la sicurezza e la stabilità delle aree di confine tra Cina e Myanmar”, ha dichiarato. (segue) (Cip)