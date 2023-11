Cina-Myanmar: Pechino, visita squadra navale a Yangon “normale scambio militare” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal quotidiano birmano “Global New Light of Myanmar” la Cina ha inviato in visita tre navi militari con a bordo 700 uomini: il cacciatorpediniere lanciamissili Zibo, la fregata lanciamissili Jingzhou e la nave di rifornimento Qiandaohu. La task force cinese “effettuerà esercitazioni di sicurezza navale” con il Myanmar, ha aggiunto il giornale. La visita cade in un contesto di forte preoccupazione da parte di Pechino per la conquista di un importante valico di confine tra i due Paesi da parte delle milizie etniche ribelli birmane, che alla fine di ottobre hanno lanciato un’offensiva contro la giunta militare salita al potere a Naypyidaw nel 2021 con un colpo di stato. Il 25 novembre, le forze armate della Cina hanno intrapreso quattro giorni di esercitazioni a fuoco vivo in vari punti della provincia meridionale dello Yunnan, al confine con il Myanmar, un'iniziativa considerata dagli analisti funzionale a proteggere gli asset nazionali nell'area. (Cip)