Decreto Migranti: Grimaldi (Avs), norme senza compassione neanche per i minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli esponenti della destra ci hanno detto durante il dibattito in Aula che l’accoglienza non è una coperta calda dopo un naufragio. Hanno la faccia tosta: ricordiamo ancora che davanti ai naufragio di Stato di Cutro sono stati i cittadini a portare le coperte. Sopra i cadaveri. Nemmeno le bare il governo è riuscito a pagare. Non hanno compassione nemmeno per i minori come dimostra la virulenza di questo decreto. Parliamo di bambini e adolescenti che hanno sofferto l’indicibile, che hanno bisogno di sicurezza e hanno il diritto a ricostruire la propria vita. Questa norma è dunque fuori legge, visto che il 'decreto accoglienza' del 2015 (numero 142) si fonda sul principio che il minore non accompagnato non possa in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e i centri governativi di prima accoglienza". Lo ha detto il vicepresidente di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, in dichiarazione di voto nell'Aula di Montecitorio sul decreto legge Migranti. "Ignora l’articolo 31 della Costituzione sulla protezione dell’infanzia. E la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Onu, ratificata dall’Italia - ha aggiunto il parlamentare -, che prevede la collocazione dei minori di età privi di ambienti familiari in adeguati istituti a loro dedicati, senza distinzioni fra chiunque sia minore di 18 anni. Siamo davanti ad una vera e propria persecuzione”. (Rin)