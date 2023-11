Germania: ministra Esteri Baerbock, soddisferemo obiettivo Nato per spesa militare nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania soddisferà l'obiettivo Nato di destinare alle spese per la difesa il 2 per cento del Pil nel 2024. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a margine dell'incontro con i colleghi dell'Ue in corso a Bruxelles. Per l'esponente dei Verdi, è importante che gli Stati parte della Nato investano insieme nella loro sicurezza. Come evidenziato da Baerbock, "ciò significa anche che la Germania soddisferà l'obiettivo del 2 per cento nel prossimo anno". (Geb)