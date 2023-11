Aerospazio: Giorgetti su Torino, ci sono condizioni perché diventi miglior luogo di innovazione in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tratta dell'ennesimo incubatore scientifico, ma di una vera macchina infrastrutturale, capace di creare sinergie tra i mondi dell'accademia, dell'industria e il tessuto sociale. Inoltre vorrei sottolineare il valore del progetto per Torino, in termini di riqualificazione. E' un vero esempio di riconversione sostenibile e sociale. La spinta di questo risultato è il miglior modo per avviare gli Aerospace and Defence Meetings, evento che, anno dopo anno continua a crescere e dibattere del tema della resilienza della filiera aerospaziale", ha concluso Giorgetti. (Rpi)