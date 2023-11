Ecuador: ministro della Difesa, annuncia "necessario" cambio ai vertici delle Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della sicurezza - reso eclatante dall’assassinio del candidato presidenziale Fernando Villavicencio, nel pieno della campagna elettorale -, è il primo problema in cima all'agenda del nuovo governo di Daniel Noboa. Secondo il portale specializzato InSight Crime, nel 2022 il Paese ha registrato 4.603 morti violente: 25,9 omicidi per 100mila abitanti, quarto livello peggiore di tutta la regione latinoamericana. La questione sicurezza, secondo diversi analisti legata all’inserimento del Paese nelle rotte del narcotraffico regionale, è diventata sempre più centrale nell’agenda della politica nazionale. Specie per le ripetute e sanguinose crisi all”interno delle carceri: undici massacri in meno di due anni di tempo – da febbraio 2021 a novembre del 2022 -, hanno portato alla morte di almeno 416 persone. Lasso ha risposto, tra le altre cose, con la proclamazione di uno stato di emergenza che consegna alcuni poteri straordinari alle forze di sicurezza. (segue) (Brb)