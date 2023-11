Ecuador: ministro della Difesa, annuncia "necessario" cambio ai vertici delle Forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Loffredo vanta oltre venti anni di attività nel campo della sicurezza, avendo fondato la Tactical Defense High Level Training, impresa che offre addestramento e consulenze in materie di protezione e sicurezza personali. La biografia pubblicata sul sito dell'impresa lo descrive come un un esperto nel tiro tattico, "unico istruttore in America latina" a vantare il "certificato dalla National Rifle Association (Nra)". Accreditato di partecipazioni in diverse imprese che forniscono servizi di sicurezza e vigilanza privata, Loffredo vanta conoscenze di arti marziali - Jujitsu, Taekwondo, Ninjutsu, boxe -, e della tecnica di combattimento e di sopravvivenza dell'esercito israeliano, Krav Maga. (Brb)