Abruzzo: 30 novembre all'Aquila riunione Comitato di sorveglianza fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio della nuova programmazione 2021-2027, l'approvazione del Piano unico di valutazione, il lancio dei nuovi bandi Fesr e Fse+, il nuovo portale dedicato alle politiche di coesione, la comunicazione e il coinvolgimento delle parti sociali, i target da raggiungere: sono i temi al centro della riunione del Comitato di sorveglianza dei fondi comunitari, l'evento annuale che registra lo stato dell'arte sull'utilizzo dei fondi europei da parte della Regione e traccia le linee della programmazione nei mesi successivi. L'appuntamento è previsto per giovedì 30 novembre, a partire dalle ore 10, nella Sala Ipogea del Consiglio regionale, ospiti i rappresentanti della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione, Adelina Dos Reis e Nadia Tempesta, e della Direzione Politica regionale e Urbana della Commissione europea, Willebrord Slujters e Martina Spernbauer. L'apertura dei lavori del Comitato sarà affidata al presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il cui intervento sarà seguito da quelli del direttore del Dipartimento della Presidenza, Emanuela Grimaldi, dall'Autorità di gestione unica, Carmine Cipollone, dai Rapporteur dell'Fse e del Fesr, nonché dai contributi dei rappresentanti del Dipartimento per le Politiche di Coesione, dell'Anpal, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, e dall'Agenzia per la coesione territoriale. (segue) (Gru)