Abruzzo: 30 novembre all'Aquila riunione Comitato di sorveglianza fondi europei (2)

- Al centro dei lavori le modalità di attuazione del Programma Regionale del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale e l'informativa sugli interventi attivati e/o previsti, tra cui il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese e ai progetti di ricerca e innovazione per lo sviluppo di nuovo tecnologie sostenibili, gli incentivi per l'occupazione, in particolare per i giovani e per i disoccupati over 36, le attività per combattere la povertà e l'esclusione sociale, le azioni per per gli Its, gli istituti tecnologici superiori, i percorsi formativi per agevolare l'inclusione lavorativa. All'ordine del giorno dei lavori anche la proposta di costituzione di gruppi di lavoro settoriali e tematici per dare concretezza al proposito di mettere a terra una programmazione condivisa e rispondente alle esigenze provenienti dal territorio, nel solco delle esigenze manifestate dal partenariato economico e sociale. Un focus sarà dedicato anche alle strategie territoriali per le aree interne, con la visita da parte dei rappresentanti della Commissione europea a Scanno, Villalago e Anversa degli Abruzzi, e a quelle per le aree urbane con visita a e Sulmona, dove è stato attivato un Ufficio unico di progettazione, programmazione e accesso ai fondi europei per i Comuni del comprensorio peligno. (Gru)