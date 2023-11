Cultura: Libano, il 3 dicembre un concerto per celebrare Maria Callas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Beirut organizza, insieme all’ambasciata d’Italia in Libano, un concerto per celebrare il centenario della nascita di Maria Callas. L’evento, organizzato in collaborazione con il Festival Beirut Chants, si terrà il 3 dicembre presso l’Assembly Hall. Lo riferisce la Farnesina oggi sul proprio sito internet. A commemorare la leggendaria civa, rendendo omaggio alla sua eredità artistica, saranno ‘Le DIV4S’, quartetto vocale nato nel 2008 che unisce la lirica al pop accompagnato al pianoforte da Davide Dellisanti. Nel corso dell’esibizione verranno proposte, tra l’altro, musiche di Bellini, Puccini, Verdi, Bizet, Schubert, Offenbach, Delibes ed Ennio Morricone. (Res)