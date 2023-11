Sierra Leone: quasi 2 mila detenuti evasi, molti ergastolani e condannati a lunghe pene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 1.890 detenuti sono evasi domenica dal carcere centrale di Freetown, in Sierra Leone, 155 dei quali condannati all’ergastolo e agli altri a lunghe pene detentive. Lo rivela il giornalista locale Umaru Fofana, citando le informazioni contenute in un rapporto del penitenziario di Pademba Road. In un post pubblicato su X (ex Twitter), la fonte precisa che tra gli evasi ci sono 20 cittadini di nazionalità straniera, dieci dei quali condannati e gli altri in attesa di processo. Secondo il rapporto, inoltre, 253 evasi erano al momento detenuti in custodia cautelare, due di loro sotto alta sorveglianza, mentre 357 stavano affrontando un processo a loro carico. Secondo i funzionari del carcere, 23 evasi sono rientrati spontaneamente. Nel Paese prosegue intanto la caccia all’uomo per rintracciare i partecipanti all’azione di forza di domenica, descritta dal governo di Freetown come un attacco "pianificato e coordinato" alla sicurezza nazionale. Le autorità offrono una ricompensa di 2 mila dollari a chiunque abbia informazioni su un colpevole ancora in libertà, oltre a mille dollari per qualsiasi indizio su prigionieri evasi. Nel frattempo, il portavoce dell’esercito Issa Bangura ha confermato che otto soldati sono rimasti gravemente feriti negli scontri mentre difendevano le loro caserme, mentre almeno quattro aggressori e due civili sono stati uccisi in relazione ai fatti di domenica, con un bilancio noto di almeno 19 morti (13 dei quali militari). (Res)