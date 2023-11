Veneto: assessore Sviluppo economico, sì ad accordo per piantumazione di oltre 14 mila alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Veneto ha perfezionato un accordo con il Consorzio Acque Risorgive e la Fondazione AlberItalia per la piantumazione di oltre 14.000 alberi nel parco del bacino di Malcontenta. "Transizione energetica, sostenibilità ambientale, economia circolare: parole d'ordine per la nostra regione e su queste sfide l'impegno è massimo - ha affermato Roberto Marcato, assessore regionale veneto allo Sviluppo economico -. Lavoriamo su più fronti per cogliere le migliori occasioni per un Veneto sempre più green come accordi che puntino a migliorare la sinergia con realtà pubbliche e private per far sì che si creino le migliori condizioni per la transizione. In quest'ottica è in corso di definizione un accordo con Fondazione Alberitalia, che garantirà un supporto per la riforestazione del parco del bacino di Malcontenta, nell'ambito degli interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore. È prevista la piantumazione di oltre 14.000 piante". Questo accordo rientra nell'ambito delle attività previste con Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità. Come riporta una nota regionale, "tenuto conto delle attività in corso da parte del soggetto attuatore del commissario per il rischio idrogeologico, volte al completamento dell'intervento di 'Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del Bacino di Malcontenta' facente parte dell'accordo di programma Moranzani, è stata quindi avviata una collaborazione con la 'Fondazione AlberItalia', in particolare per quanto attiene alle attività di ricomposizione ambientale dell'intervento sopra citato, in avanzata fase di attuazione da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, soggetto esecutore dell'intervento". (Rev)