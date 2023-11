Speciale scuola: scuola Roma vandalizzata, distrutti lavori ragazzi contro fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato vandalizzato un allestimento realizzato dagli studenti di una scuola di Roma, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il fatto è accaduto all'Istituto comprensivo Matteo Ricci dell'Eur. I lavoretti dei bambini contro la violenza di genere sono stati distrutti e gettati a terra. "L'intera comunità scolastica è scossa dal grave atto vandalico contro l'allestimento realizzato in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne", si legge sulla pagina Facebook dell'Istituto comprensivo elementari e medie. Dopo una settimana di attività e riflessioni i ragazzi avevano scritto un grande e simbolico "no" alla violenza, con i nomi delle 105 donne uccise dall'inizio dell'anno e piantato un ciclamino rosso come gesto di cura e in ricordo delle vittime. Un video, che ha ottenuto oltre 500 visualizzazioni, ha riassunto tutte le iniziative messe in campo in questa settimana. I 105 fogli sono stati strappati, gettati a terra e ricoperti di spazzatura con un bidone. "Il ciclamino è stato sradicato e lanciato sulle scale. Sono state ritrovate a terra anche una spranga e un'asta molto lunga. "La dirigente e tutta la comunità scolastica condannano fermamente quanto accaduto, rilanciando con ancora più fermezza e urgenza l'impegno educativo nella lotta contro ogni forma di violenza e sopraffazione", conclude il post. (Rer)