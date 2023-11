Speciale scuola: assessore Roma, condanno atto vandalismo contro istituto Ricci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanno con forza l'atto di vandalismo che ha subito l'Istituto Comprensivo Matteo Ricci. È un attacco a tutte noi". Lo dichiara in una nota Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e Pari opportunità di Roma Capitale a seguito del grave atto vandalico contro l'allestimento realizzato da una scuola all'EUR in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. "L'atto vandalico, che ha devastato l'opera dei bambini della scuola per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, mi lascia senza parole. Un atto di teppismo inaccettabile e uno sfregio alla memoria di quelle donne che sono state uccise da chi diceva di amarle – prosegue Lucarelli -. Episodi del genere devono suscitare in noi tutti una profonda riflessione su quanto ancora siamo lontani dalla parità e quanta strada dobbiamo ancora fare affinché sia condivisa una cultura del rispetto verso l'altro. Sono vicina alla Direttrice scolastica e a tutti e tutte le insegnanti e le ringrazio del loro impegno educativo nella lotta contro ogni forma di violenza. I bambini custodiscono il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro e progetti come questo rappresentano un seme da coltivare, piccolo ma importante, per cambiare le coscienze. Potranno strappare i fogli e sradicare i fiori ma i tempi per una nuova rivoluzione culturale sono maturi. Lo abbiamo sentito il 25 novembre a Circo Massimo, l'abbiamo letto nei cartelli delle adolescenti e lo abbiamo visto negli occhi delle bambine", conclude Lucarelli. (Com)