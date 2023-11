Speciale scuola: Pd, su asili nido governo chiarisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Il governo modifica il target finale del Pnrr sugli asili nido, tagliando più di 100 mila posti. Nel farlo usa le solite scuse e la peggior propaganda. La verità è che non credono in questo progetto e non vogliono investire sui servizi educativi per l’infanzia. Ne prendiamo atto. Ma, invece di ascoltare le solite dichiarazioni, chiediamo al ministro Fitto di venire in Parlamento per chiarire come intenda procedere con la rimodulazione del Piano, quale sia la lista ufficiale dei progetti che saranno mantenuti e quali no, se non ritenga che gli ulteriori 900 milioni annunciati vengano assegnati con l’obiettivo di sopperire ai progetti tagliati e, infine, quando saranno individuati gli interventi da finanziare con le risorse (insufficienti) stanziate nel decreto Caivano". Lo dichiarano in una nota Simona Malpezzi, senatrice del Pd e vicepresidente della commissione infanzia e adolescenza, Irene Manzi responsabile nazionale scuola del Pd e Alessandro Alfieri, responsabile nazionale Pnrr del Pd che annunciano di aver depositato un’interrogazione a Senato e Camera. "E' davvero paradossale, proseguono, che proprio il governo Meloni che dei sostegni alla famiglia ha fatto una battaglia ideologica, annunci un drastico taglio al piano asili nido. Si tratta di un problema enorme perché la carenza di asili è strutturale e rischiamo di perdere un’occasione storica. Per noi tutti i bambini hanno diritto all’asilo nido, soprattutto nelle aree marginali. È ormai ribadito da tutte le indagini come gli investimenti precoci nella prima infanzia siano quelli a maggiore ritorno tra gli investimenti nello sviluppo umano. La frequenza al nido è uno dei mezzi più efficaci per combattere la povertà educativa, prevenire i bassi rendimenti scolastici e contrastare la dispersione scolastica, Inoltre, la presenza ai nidi favorisce la partecipazione delle donne al mercato del lavoro che dipende in modo considerevole dell'accessibilità dei servizi educativi per la prima infanzia. Chiediamo al governo un minimo di chiarezza, rispetto e responsabilità - concludono -. Vengano in Parlamento e dicano come stanno le cose". (Com)