- Il gruppo del Partito democratico in Campidoglio su X (ex Twitter) espime "solidarietà per la scuola media Matteo Ricci, i cui lavori contro la violenza sulle donne e i femminicidi sono stati distrutti e gettati a terra. Condanniamo duramente questi atti vandalici e respingiamo con forza qualsiasi forma di violenza e intolleranza", scrive. (Rer)