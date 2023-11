Speciale scuola: assessora Scuola Roma, Multiservizi compie ultimo atto internalizzazione, traguardo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione da parte dell'Aula Giulio Cesare della delibera su Multiservizi "si compie l'ultimo e definitivo atto di internalizzazione. Davvero una notizia importante, frutto di un lavoro intenso di cui sono orgogliosa". Lo afferma in una nota l'assessora alla Scuola di Roma, Claudia Pratelli. "Possiamo dire che l'affidamento in house del servizio scolastico integrato alla società Risorse per Roma è finalmente realtà e che quella individuata è la soluzione che permette di garantire un miglior servizio alle nostre scuole; assicurare risparmio di risorse pubbliche; mettere in sicurezza il posto di lavoro di oltre 2.000 dipendenti, per la maggior parte donne - spiega -. Oltre 2.000 persone che dopo anni di incertezza vedono una risposta di sicurezza e stabilità. Il servizio scolastico integrato, lo ricordo, comprende quattro attività distinte ma complementari: quella dell'ausiliariato, della pulizia, della piccola manutenzione e del facchinaggio nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri, nonché l'assistenza al trasporto scolastico. Si tratta insomma di una funzione fondamentale per le nostre scuole, che riportiamo coraggiosamente a gestione pubblica". (Com)