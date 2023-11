Speciale scuola: Baglio (Pd), su Multiservizi finalmente si volta pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "finalmente si volta pagina sull'annosa vicenda di Roma Multiservizi". Lo afferma in una nota la consigliera del Pd di Roma, Valeria Baglio. "Abbiamo approvato in Aula Giulio Cesare un atto per la dignità del lavoro. Con questa delibera diciamo una volta per tutte che i servizi a supporto della scuola, il servizio scolastico integrato, insieme a quello di portierato e accoglienza, sono di interesse generale, sono un servizio essenziale per gli istituti scolastici della Capitale, servono alle nostre scuole per funzionare e dare sicurezza a chi vi lavora e a chi studia - spiega -. Dare continuità a questo servizio è fondamentale. Si procederà alla liquidazione della società e finalmente alla internalizzazione della società e di tutti i suoi 2.090 lavoratori nell'ambito della partecipata Risorse per Roma. Scegliamo di svolgere questo servizio in house, in casa, perché le scuole sono case per migliaia delle nostre bambine e bambini". (Com)