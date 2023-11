Speciale scuola: assessore Istruzione Piemonte, contatto con sottosegretario Frassinetti fondamentale per scuole Biellesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola riveste un ruolo centrale nella politica regionale e il contatto diretto con il sottosegretario Frassinetti ha consentito alla realtà scolastica biellese di portare all'attenzione del governo tematiche significative come, ad esempio, l'ampliamento degli orari di asili nido per venire incontro alle famiglie. Lo ha affermato l'assessore all'Istruzione del Piemonte Elena Chiorino a margine dell'incontro con il sottosegretario all'Istruzione Frassinetti a Biella. "In Piemonte, dopo 50 anni di attesa, abbiamo approvato la legge sui servizi educativi per l'infanzia che prevede una migliore qualità delle attività, la maggiore accessibilità per i genitori con bambini dai 0 a 6 anni, flessibilità e adeguamento ai nuovi orari di vita e lavoro. Inoltre con il Sistema Its Academy presentiamo una enorme e significativa opportunità per tutti, giovani e imprese, capace di garantire alta formazione specifica, specializzata e un lavoro di qualità. Perché sostenere la formazione significa valorizzare il nostro made in Italy", ha concluso. (Rpi)