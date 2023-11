Ue: Mattarella, allargamento ad est non metta in secondo piano processo Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro con il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel, oggi al Quirinale, si è espresso a favore dell’allargamento dell’unione ma ha ammonito: “Il processo di integrazione di Ucraina, Moldavia e Georgia al quale l’Italia guarda con favore, non deve però mettere in secondo piano il processo di allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali, che in questi ultimi tempi hanno fatto grandi sforzi per entrare nell’unione e le cui legittime aspirazioni non vanno deluse”.(Rin)