Russia: Putin, consideriamo provocazioni esterne come un'aggressione contro il Paese

- Qualsiasi interferenza dall'esterno volto a causare un conflitto interetnico o interreligioso in Russia sono considerate azioni aggressive contro il Paese. Ad affermarlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin. "Voglio sottolineare che consideriamo qualsiasi interferenza dall'esterno, provocazioni volte a provocare un conflitto interetnico o interreligioso come azioni aggressive contro il nostro Paese. Lo consideriamo un tentativo di lanciare di nuovo il terrorismo e l'estremismo contro la Russia, come strumento per combatterci", ha detto Putin intervenendo in videoconferenza al Consiglio mondiale del popolo russo. Il titolare del Cremlino ha aggiunto che la Russia sarà pronta a rispondere a qualsiasi provocazione del genere. (Rum)