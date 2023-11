Difesa: Folgiero (Fincantieri), quello subacqueo è nuovo dominio geopolitico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La subacquea è il nuovo dominio geopolitico dove non solo c’è da gestire i temi di difesa in senso stretto, ma c’è il tema dei cavidotti, dei fondali sconosciuti, e delle infrastrutture energetiche”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Difesa della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2023-2025. “Abbiamo una spesa per ricerca e sviluppo molto rilevante perché spendiamo circa 160 milioni per il dominio navale”, che riguarda anche il mondo subacqueo, ha aggiunto ricordando i quattro sottomarini già consegnati e i due in costruzione. Il dominio subacqueo, ha poi chiarito l’amministratore delegato “va visto a 360 gradi, sotto il profilo civile che militare, va occupato e presidiato creando una rete di industrie che mettono in comune quanto c’è, aggiungendo altri pezzi di tecnologia: è un nuovo spazio che va progettato”. In questo dominio “noi ci crediamo e ci investiremo molto presto”, e in questo senso “ci candidiamo ad essere il capo filiera del polo nazionale della subacquea”.(Rin)