Kazakhstan-Cina: Tokayev riceve vicepremier Ding, relazioni bilaterali sono priorità

- Per il Kazakhstan portare a un nuovo livello qualitativo le relazioni con la Cina è una delle principali priorità. Lo ha sottolineato il presidente Kassym-Jomart Tokayev nel suo incontro di oggi ad Astana con il primo vicepremier cinese Ding Xuexiang, membro della commissione permanente dell’ufficio politico del comitato centrale del Partito comunista, arrivato ieri in visita in Kazakhstan. “Credo che le relazioni bilaterali siano un modello di cooperazione di mutuo beneficio. Consideriamo la Cina un partner strategico significativo e abbiamo la speranza che siano raggiunti risultati concreti in tutte le sfere”, ha dichiarato nell’occasione Tokayev, ripreso dall’agenzia di stampa “Kazinform”. Il presidente kazakho ha ricordato il suo recente incontro con l’omologo Xi Jinping a margine del terzo Forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta a Pechino, lo scorso ottobre. “Sono stati colloqui molto istruttivi, un passo importante per l’approfondimento della cooperazione. È entrato in vigore un regime di esenzione dal visto. Il prossimo anno è stato proclamato anno del Turismo kazakho in Cina. Credo che si tratti anche di una decisione cruciale per gli scambi, soprattutto tra i giovani”, ha detto Tokayev. (segue) (Res)