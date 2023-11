Kazakhstan-Cina: Tokayev riceve vicepremier Ding, relazioni bilaterali sono priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ding, da parte sua, ha espresso soddisfazione per i progressi nei rapporti bilaterali. “Il proposito della mia visita è di dare esecuzione agli accordi tra i capi di Stato. Lo sviluppo di successo delle relazioni tra Cina e Kazakhstan risponde pienamente ai nostri comuni interessi e contribuisce alla pace e alla stabilità nella regione”, ha affermato il vicepremier cinese, che in precedenza aveva preso parte all’undicesimo incontro del Comitato di cooperazione sino-kazakho sotto la presidenza del primo vicepremier di Astana, Roman Sklyar. Nell’occasione si è discusso, in particolare, di cooperazione nei settori del commercio, delle dogane, dell’energia, dei trasporti, della logistica, della scienza, della cultura, della protezione ambientale e della gestione delle risorse idriche. “Sono fiducioso che i risultati dell’incontro odierno daranno nuovo impeto al rafforzamento dei rapporti”, ha affermato Sklyar. Nel corso della sua visita in Kazakhstan, Ding ha incontrato anche il primo ministro Alikhan Smailov. Quest’ultimo ha sottolineato come l’interscambio commerciale sia cresciuto del 24 per cento negli ultimi 10 mesi. “Credo – ha aggiunto Smailov – che con questo ritmo raggiungeremo presto l’obiettivo di un interscambio pari a 40 miliardi di dollari”. (Res)