Speciale difesa: la Giordania invia un altro aereo con 45 tonnellate di aiuti verso Gaza

- La Giordania ha inviato un nuovo aereo che trasporta 45 tonnellate di aiuti verso la Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente “Al Mamlaka”, precisando che il volo è partito in collaborazione con l'organizzazione umanitaria internazionale Human Appeal, con sede nel Regno Unito, e in coordinamento con l'Egitto. "L'aereo trasporta 45 tonnellate di medicinali, materiale medico, cibo e vestiti, che saranno consegnati alla Mezzaluna rossa egiziana all'aeroporto di Al Arish per essere poi trasportati a Gaza attraverso il terminal di Rafah", ha spiegato il segretario generale della Jordanian Hashemite Charity, Hussein Shibli, aggiungendo che "l'organizzazione sta cooperando con tutte le agenzie umanitarie locali, regionali e internazionali per intensificare l'invio di aiuti medici e forniture di soccorso di vario tipo, per garantire la copertura dei bisogni in arrivo". Il numero totale di aerei che trasportano forniture mediche, cibo e attrezzature di soccorso inviati dalla Giordania dall'inizio del conflitto è salito a 11. (Lib)