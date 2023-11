Speciale difesa: il Kuwait plaude agli sforzi di Qatar ed Egitto per prolungare la tregua a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kuwait ha accolto con favore l'annuncio del Qatar sull’esito positivo degli sforzi di mediazione per raggiungere una tregua umanitaria nella Striscia di Gaza in collaborazione con l'Egitto e gli Stati Uniti. La tregua avviata lo scorso venerdì, 25 novembre, ha portato al rilascio di 50 ostaggi israeliani, 150 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, oltre a un cessate il fuoco temporaneo e alla consegna di convogli carichi di aiuti umanitari e altri materiali essenziali per dare sollievo ai palestinesi di Gaza. Il governo del Kuwait ha chiesto il proseguimento di questi sforzi volti a raggiungere un cessate il fuoco permanente “per arginare lo spargimento di sangue dei palestinesi a Gaza e proteggerli da una serie di massacri da parte delle forze di occupazione israeliane”. (Res)