Speciale difesa: Colonna omaggia Qatar per lavoro in liberazione ostaggi Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha reso omaggio al Qatar per il ruolo svolto nella liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas. "Sono trattative difficili tra il Qatar, al quale redo omaggio, Israele, gli Stati Uniti, l'Egitto e il Cicr (Comitato internazionale della Croce Rossa)", ha affermato la titolare della diplomazia francese all'emittente radiofonica "Rtl". "Tutto è andato bene e alla fine della giornata c'è stato un respiro di sollievo", ha affermato la ministra. "Questa tregua deve essere prolungata in una tregua duratura, per permettere la liberazione degli ostaggi. Ci sono ancora bambini", ha affermato la titolare del Quai d'Orsay, sottolineando che è necessario anche consentire l'ingresso e la distribuzione dell'aiuto umanitario. (Frp)