Energia: stampa, Bangladesh propone meccanismo di cooperazione trilaterale con Nepal e India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha proposto al Nepal e all’India un meccanismo trilaterale per rafforzare la cooperazione nel settore dell’energia. Lo riferisce il quotidiano nepalese “The Kathmandu Post”. Il Nepal ha attivato meccanismi bilaterali con gli altri due Paesi. Con l’India sono stati istituiti un gruppo di lavoro e un comitato congiunti sulla base dell’accordo del 2014 sul commercio di energia elettrica e l’interconnessione transfrontaliera. Col Bangladesh sono stati istituiti meccanismi analoghi ai sensi del memorandum d’intesa del 2018 sulla cooperazione nel settore elettrico. Ora il ministero dell’Energia, delle risorse idriche e dell’irrigazione ha ricevuto da Dacca una proposta per l’istituzione di un gruppo di lavoro e di un comitato congiunti trilaterali. Il portavoce del dicastero, Nabin Raj Singh, ha detto che la bozza è arrivata la scorsa settimana e che è oggetto di valutazione; ha aggiunto di non sapere se sia stata contestualmente inviata anche a Nuova Delhi. (segue) (Inn)