Energia: stampa, Bangladesh propone meccanismo di cooperazione trilaterale con Nepal e India (2)

- Il Nepal e il Bangladesh stanno discutendo da tempo di come commerciare energia elettrica sia utilizzando le reti di trasmissione indiane esistenti sia attraverso una nuova linea dedicata per la quale è comunque necessaria la cooperazione con l’India. Il Nepal e il Bangladesh, infatti, non sono confinanti ma sono separati dal Corridoio di Siliguri, una striscia di terra che si trova nello Stato indiano del Bengala Occidentale e che collega la regione del Nord-est (comprendente otto Stati) al resto dell’India. A maggio il Nepal e il Bangladesh hanno concordato di coinvolgere l’India nel progetto della centrale idroelettrica nepalese Sunkoshi-3, da 683 megawatt. Il Bangladesh, inoltre, punta a importare 500 megawatt di elettricità dall’Alto Karnali, in Nepal, dove la compagnia indiana Gmr sta costruendo una centrale idroelettrica. (Inn)