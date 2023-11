Roma: incidente in porto a Civitavecchia, furgone scivola in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente in porto a Civitavecchia. Secondo quanto si apprende, questa mattina un furgone è caduto in mare mentre si svolgevano le operazioni di carico e scarico di un traghetto. Il mezzo, per cause ancora al vaglio degli investigatori della Guardia costiera, è finito in acqua senza il conducente. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, recuperando il furgone e limitando i danni all'ambiente.(Rer)