Medio Oriente: Putin, creare Stato palestinese entro confini del 1967 per porre fine al conflitto

- La creazione di uno Stato palestinese sovrano entro i confini del 1967 è una condizione chiave per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un messaggio al presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas. Il messaggio è stato letto dal viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, nel corso di un evento organizzato a Mosca in occasione della giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. "Ora, in un momento in cui il sanguinoso conflitto porta innumerevoli sofferenze alla popolazione civile palestinese, ritengo particolarmente importante confermare la posizione coerente della Russia a favore (...) della creazione di uno Stato sovrano entro i confini del 1967", ha sottolineato il presidente russo. Putin ha inoltre evidenziato che la creazione di uno Stato nuovo, secondo Mosca, è "la condizione chiave per il raggiungimento di un accordo israelo-palestinese equo e a lungo termine". (Rum)