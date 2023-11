Ue: Bce, crediti alle imprese in calo a ottobre per la prima volta dal 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I crediti concessi dalle banche alle imprese dell'Eurozona sono diminuiti a ottobre per la prima volta dal luglio del 2015, con una contrazione dello 0,3 per cento su base annua dopo il +0,2 per cento di settembre. È quanto comunica la Banca centrale europea (Bce) aggiungendo che, allo stesso tempo, sono aumentati dello 0,6 per cento i prestiti alle famiglie dopo il +0,8 per cento di due mesi fa. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, la debolezza dell'economia e i rialzi dei tassi di interesse attuati dalla Bce stanno frenando l'accesso al credito da parte delle aziende, che limitano gli investimenti a fronte della difficile congiuntura. Inoltre, la riduzione dei prestiti segnala che la svolta restrittiva dell''Eurotower nella lotta contro l'inflazione “sta avendo effetto”. (Geb)