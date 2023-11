Imprese: Fincantieri, varata a Monfalcone la Mein Schiff Relax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata varata oggi nello stabilimento di Monfalcone (GO) Mein Schiff Relax, la prima di due navi da crociera classe inTUItion che Fincantieri sta realizzando per Tui Cruises, joint venture tra i gruppi Tui Ag e Royal Caribbean Cruises. Con circa 160 mila tonnellate di stazza lorda, le due unità sono ispirate a una nuova concezione dual-fuel, che unisce Liquid Natural Gas (Lng) e Marine Gas Oil (Mgo), e costituiranno la spina dorsale della flotta del futuro di Tui Cruises. L'ordine si basa su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri per porre al centro l'efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l'impatto ambientale. Le navi saranno infatti in grado di sfruttare la propulsione a Lng, il combustibile marino più pulito attualmente disponibile sul mercato, nonché carburanti a basse emissioni, come bio- o e-Lng. Fincantieri sta studiando anche la possibilità di farle operare in futuro con biocarburanti a basse emissioni. Le unità saranno inoltre dotate di convertitori catalitici (e di una turbina generativa che utilizza il calore residuo dei diesel generatori e di un collegamento elettrico da terra, per garantire un funzionamento quasi privo di emissioni mentre la nave si trova in porto. Entrambe le navi saranno, infine, dotate di un sistema di trattamento dei rifiuti in grado di trasformare le sostanze organiche in carbone vegetale mediante processo termico. (Frt)